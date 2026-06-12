Jubileumra készülnek Beregszászban: 25 éves lesz a Kerek-hegyi kereszt

Jövőre lesz 25 éve annak, hogy felállították és felszentelték a Kerek-hegyen álló keresztet, amely Kárpátalja egyik legismertebb vallási és történelmi emlékhelye. Az évforduló előkészületeiről egyeztettek Beregszászban.

Erről Babják Zoltán, Beregszász polgármestere számolt be közösségi oldalán. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a keresztet 2001-ben emelték Jézus Krisztus születésének 2000. évfordulója, valamint Ukrajna függetlenségének 10. évfordulója alkalmából.

A polgármester kiemelte, hogy az emlékmű különleges jelentőségét az adja, hogy helyi lakosok adományaiból valósult meg. Mint fogalmazott, a kereszt az összefogás és a közös munka jelképe, amelynek létrejöttéhez számos ember járult hozzá. A Kerek-hegyen álló alkotás Európa egyik legnagyobb keresztjeként ismert.

Az évforduló megszervezésével kapcsolatban Beregszászba látogatott a Szent Hegy Jótékonysági Alapítvány elnöke és társalapítója, Ihor Szemenenko, valamint az alapítvány másik társalapítója, Volodimir Selemon. A felek megállapodtak egy szervezőbizottság létrehozásáról, amely koordinálja a jubileumi rendezvények előkészítését és lebonyolítását.

Babják Zoltán szerint a közelgő jubileum jó alkalmat kínál arra, hogy felidézzék a kereszt létrehozásának történetét, tisztelegjenek mindazok előtt, akik részt vettek annak felállításában, valamint ismét ráirányítsák a figyelmet a szellemi és történelmi örökség megőrzésének fontosságára.

Kárpátalja.ma

Nyitókép:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →