Kisfilmmekkel ünnepelnek a huszti hittanosok

Moroz Szvitlána fotós és videós közreműködésével két újabb kisfilm készült a huszti római katolikus egyházközség hittanosaival. Ez alkalommal a bérmálkozásra készülő fiatalok és a legkisebbek vettek részt valódi forgatáson.

A videó elkészítésére május 31-én a került sor. A fiatalok és a gyerekek szabadtéren gyűltek össze.

Habár a forgatás nem hagy sok időt a pihenésre, a résztvevők mégis lelkesen várták az újabb és újabb jelenetet.

Szvitlána két különböző forgatókönyvet készített két különböző ünnepre készülve.

Az első kisfilm Jézus Krisztus Legszentebb Teste és Vére, vagyis az Oltáriszentség ünnepére készült, melynek alap gondolata, hogy Jézus nekünk adta magát és velünk maradt az idők végezetéig. Ezt a gondolatot a 22. (23.) zsoltár szavai támasztották alá dal formájában, mely a kisfilm zenéje is egyben:

,,Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig (mindörökké).”

A fiatalok különböző jelenetekben jelenítették meg, hogy Jézus hogyan segít nekünk, ha bajban vagyunk, ha kilátástalanságban vagy szomorúságban vagyunk.

A kisebb gyerekekkel Szvitlána Jézus Szentséges Szíve ünnepére készített videót. Olyan 2-6 éves gyerekek kerülhettek kamera elé, akik még nem járnak hittanra. Az óvodás korosztály még őszintén és tisztán mutatta be Isten szeretetének lenyomatát az emberi szívekben. A táj, a koranyári zöld természet is Isten dicsőségét hirdette a képkockákon. Ebben a videóban a 90.(91) zsoltár szavai csendültek fel: “Aki a fölséges oltalmában lakik, a Mindenható árnyékában nyugszik, azt mondja az Úrnak: “te vagy az én oltalmazóm és erősségem, Istenem, akiben bízom”.





A projekt által a gyerekek egy élménnyel teli filmkészítés folyamatának nem csak részesei, hanem főszereplőivé válhatnak.

A hittanosok kreatív módon élhetik át az egyházi év eseményeit, a hitünkhöz kapcsolódó szent titkokat. Ezenkívül a videó által sok embernek erőt, reményt adnak és tanúságot tesznek fiatal lelkük hitével és lendületével. Ők most így járulnak hozzá az ünnepek szebbé tételéhez.

A projekt megvalósításában Moroz Szvitlána segítségére volt Csendes Erika, Dán Marianna hitoktatók, Bilinc Volodimir önkéntes, valamint a gyerekek szülei is végig jelen voltak a forgatáson.

A kisfilm-sorozatnak még nincs vége, a huszti hittanosok legközelebb július 26-án, Szent Anna és Joakim ünnepén lepik meg a híveket egy újabb alkotással. Ez az ünnep számunkra a templomuk búcsúnapja is, melyhez természetesen nem csak videóval, hanem a szívük-lelkük Istenhez való fordításával is készülnek.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

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