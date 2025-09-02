Majnek Antal püspök vezeti Szent Ferenc ünnepét Pozsonyban

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség október 3-án ünnepi szentmisére hívja a híveket Assisi Szent Ferenc „tranzitusának”, vagyis örökkévalóságba-költözésének 799. évfordulóján.

Az eseménynek a pozsonyi ferences templom ad otthont. A szentmise főcelebránsa és szónoka Majnek Antal ferences püspök, Kárpátaljáról.

A szentmise 17.00 órakor kezdődik.

A szervezők szeretettel várják a Ferences Világi Rend tagjait, valamint minden Szent Ferenc-tisztelő hívőt az ünnepi alkalomra, a jelenleg Felvidéken élő kárpátaljai híveket is!

Majnek Antal ferences püspök, a Munkácsi római katolikus egyházmegye nyugalmazott püspöke. Évtizedek óta szolgál a magyar katolikus közösségek lelkipásztori életében. Aktívan részt vesz a hitoktatásban, a kulturális és közösségi kezdeményezésekben, és elkötelezett Szent Ferenc példájának követésében.

Kárpátalja.ma