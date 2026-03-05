Ne várj a tökéletes pillanatra

„Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet, és aki csak a fellegeket lesi, nem arat.” Préd.11:4

A mai igevers mindig megállít egy pillanatra: „Ha vársz a tökéletes időre, soha nem veted el a magodat” (Prédikátor 11: 4). Nem tudom, hányszor ültem már úgy, hogy a szívemben egy álom égett, és vártam a „tökéletes” pillanatra. Talán te is megtetted már: „Majd, ha több időm lesz, több pénzem, világosabb lesz minden…”

De az ige figyelmeztet: ha sosem vetjük el a magot, sosem lesz aratás sem.

Ábrahám példája

Ezt Ábrahám történetében is látjuk. A Teremtés könyvében (12. fejezet) Isten azt kérte tőle, hogy hagyja el az otthonát, és menjen egy ismeretlen földre. Sem útmutatás, sem térkép. Én majdnem hallom Ábrahám hangját: „Uram, nem adnál egy kis információt?”



De Ábrahám elment. Hite nemcsak őt áldotta meg, hanem generációkat is.

Ez kihívás számomra! Néha a lépés, amit Isten kér tőlem, kicsinek tűnik, de sosem tudhatom, ki lehet még áldott az engedelmességem által.

Mózes története

Mózes is kétségbe vonta saját alkalmasságát: nem érezte, hogy elég jó lenne népe szóvivőjeként. Én is így érzem sokszor: „Uram, nem vagyok alkalmas.”



De Isten válasza egyszerű volt: „Én segítek beszélni…” (2 Mózes 4: 12).

Újra és újra visszahúzódom a félelem miatt, de Isten emlékeztet rá: nem a képességemen múlik, hanem a jelenlétén.

Eszter királynő bátorsága

Eszter története mindig megérint. Maradhatott volna rejtve a palotában, biztonságban és kényelemben, de amikor eljött az idő, életét kockáztatta, hogy megmentse népét. Unokatestvére, Mardokeus szavai máig csengnek a fülemben:



„Ki tudja, talán éppen ezért kaptad a királyi posztot?” (Eszter 4: 14b)

Ez arra késztet: mi van, ha éppen az, amitől félek, az, amit Isten használni akar mások életének megváltoztatására?

Péter és a vízen járás

És ott van Péter, az egyetlen tanítvány, aki elég bátor volt, hogy kilépjen a hajóból, amikor Jézus hívta (Máté 14: 28-31). Igaz, elsüllyedt, amikor a félelem győzött, de járhatott a vízen is.

Minden „hajós pillanatnál” Péterre gondolok. A biztonságban maradni kényelmesnek tűnik, de a kényelem gyakran megakadályozza, hogy csodákat éljünk át.

Most van az idő

Barátom, nem tudom, milyen szelet figyelsz ma. Talán a kudarc, az elutasítás, vagy az ismeretlen félelme áll előtted. Ismerem ezeket az érzéseket. De ha mindig a tökéletes feltételekre várunk, elmulasztjuk, amit Isten most akar cselekedni.

Talán ma az a nap, hogy tegyél egy lépést. Kezdd el a dolgot. Tedd meg a hívást. Írd meg az oldalt. Mondd ki a szavakat. Lépj ki a hajóból. Az aratás nem azoknak jön, akik a napra várnak − hanem azoknak, akik bíznak Istenben annyira, hogy magot vessenek, még felhős ég alatt is.

Forrás: virtualiskavezonoknek.blogspot.com