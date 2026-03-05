Pénteken tartják az ökumenikus világimanapot

Pénteken tartják országszerte az ökumenikus világimanapot – közölte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára március 5-én.

Fischl Vilmos tájékoztatása szerint az idei világimanap központi témája Jézus Máté evangéliumában elhangzó mondata:

Jöjjetek, én megnyugvást adok nektek.

Az idei imanap tematikáját a nigériai keresztény nők készítették el – mondta, hozzátéve, egy olyan időszakban, amikor az emberek világszerte sok nehézséggel, ellenségeskedéssel szembesülnek, a nigériai keresztény nők betekintést nyújtanak abba, hogyan találhatjuk meg békességünket Istenben.

A világimanapi mozgalom közössége azt vallja, hogy

„az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik”.

Az igehallgatáson túl ebben az esztendőben a Nigériában élő nők osztják meg sorsukat. Az istentiszteleti liturgia keretében olyan leveleket olvasnak fel, amelyeket azok a nigériai asszonyok kaptak, akik életük során szenvedéssel vagy igazságtalansággal szembesültek – közölte a MEÖT főtitkára.

A résztvevők az ökumenikus tanács kiadványainak segítségével készülhetnek fel az eseményre, ezek megtalálhatók a MEÖT honlapján a Világimanap – 2026 Nigéria fül alatt.

Az ökumenikus világimanapot 1870 óta tartják meg világszerte, a MEÖT idén 41. alkalommal szervezi meg ezt az eseményt.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)