Szeptember 27-én avatják boldoggá Orosz Péter Pál vértanú papot

Orosz Péter Pál görögkatolikus mártírpap boldoggá avatásának szertartására 2025. szeptember 27-én kerül sor Bilkén – olvasható a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye honlapján.

Az eseményt háromnapos rendezvénysorozattal méltatja az egyház, melynek első programja egy ifjúsági zarándoklat lesz. A fiatalok útja szeptember 26. reggelén az alsósáradi (Nizsnye Bolotne) legszentebb Szűz kápolnájától Bilkéig tart majd.

A boldoggá avatás szent liturgiáját Grzegorz Ryś bíboros, łódźi érsek fogja vezetni a bilkei templomban. A szertartás közép-európai idő szerint délelőtt 10.00 órakor kezdődik.

Szeptember 28-án, vasárnap hálaadó szent liturgiát végeznek az ungvári Szent Kereszt Felmagasztalása görögkatolikus székesegyházban. Itt kerül elhelyezésre a boldoggá avatott vértanú ereklyéinek egy része. A szertartás közép-európai idő szerint 8.30-kor kezdődik.

Vasárnap 11.00 órakor a bilkei templomban is elhelyezik Orosz Péter Pál ereklyéit.

