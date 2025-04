Orosz Péter Pál vértanú görögkatolikus pap boldoggá avatására készülnek Kárpátalján. A nagyszabású eseményre a világ számos tájáról várnak vendégeket megyénkbe – számolt be Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója április 14-én a Facebook-oldalán.

A boldoggá avatási ceremóniát májusban tartják. Ez ügyben az Alsókaraszlói, a Bilkei, a Dolhai és az Ilosvai kistérség vezetőségével egyeztetett a kormányzó.

Bileckij posztjában azt írta, hogy ilyen sok ember fogadásakor számolni kell mindennel, kezdve az elegendő ivóvízzel, a megfelelő orvosi ellátásig. Bevonják a rendőrséget, mentősöket, tűzoltóságot, helyieket, de angolul jól beszélő önkéntesekre is szükségük lesz.

A kormányzó arra kéri a vállalkozókat és a civileket, hogy csatlakozzanak be a rendezvény lebonyolításába.

Orosz Péter Pál 1917. július 14-én ben született Magyarországon, Biriben. Apja is görögkatolikus pap volt. Kétévesen vesztette el édesapját, kilencévesen pedig édesanyját.

Huszton érettségizett, 1937-ben lépett be a papi szemináriumba Ungváron. Önkéntes cölibátust fogadott, Munkácson szentelték pappá 1942-ben. 1943-ban táborlelkészi képzést kapott, majd visszatért a plébániájára. Romzsa Tódor 1944. december 19-én titokban püspökké szentelte.

A görögkatolikus egyház üldözése megkezdése után megszüntették a munkácsi eparchiát, valamint megtiltották Orosz Péter Pálnak a lelkészi hivatás gyakorlását. Orosz Péter Pál bujkálni kényszerült, megfigyelés alatt tartották, és nyomoztak utána. Titokban végezte tovább papi szolgálatát.

Az atyával 1953. augusztus 28-án Alsókaraszlón pisztolylövéssel végeztek nem sokkal egy titokban bemutatott liturgia után.

Földi maradványait az ilosvai rendőrkapitány garázsába betonozták be. 1992-ben Bilkén helyezték végső nyugalomra – olvasható a Nyíregyházi Egyházmegye oldalán.