Katonatemetés lesz csütörtökön Ungváron

Az Ungvári Városi Tanács május 7-én kísérik utolsó útjára Volodimir Tarapata elesett védőt. Az önkormányzat külön kéréssel fordul a város lakóihoz, vegyenek részt az elhunyt búcsúztatásán, mivel nincsenek megyénkben hozzátartozói.

A szertartás kijevi idő szerint 13.00 órakor kezdődik a Függetlenség téren, a holodomor áldozatainak emlékműve mellett.

Bohdan Andrijiv polgármester és a városi tanács képviselői őszinte részvétüket fejezik ki az elhunyt védő családjának.

Kárpátalja.ma