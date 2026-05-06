„Futok a Hősökért” – jótékonysági futást szerveznek a Beregszászi kistérségben

A „Futok a Hősökért” elnevezésű jótékonysági sport- és hazafias rendezvény idén is megrendezésre kerül a Beregszászi kistérségben – számolt be róla a Beregszászi Városi Tanács hivatalos oldalán.

A kezdeményezés tavaly indult hagyományteremtő szándékkal, és azóta is fontos közösségépítő eseménnyé vált.

„Ez a futás nem a megtett távokról szól, hanem az emberekről” – fogalmaztak a szervezők bejegyzésükben, hangsúlyozva, hogy az esemény a közösség összekovácsolását és a hála kifejezését szolgálja.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak a részvételre: nem szükséges sportolói tapasztalat, hiszen a futók mellett a sétálni vágyók is csatlakozhatnak. A rendezvény üzenete szerint minden lépés a hálát, minden méter a támogatást, minden résztvevő pedig a közösség erejét jelképezi.

A „Futok a Hősökért” rendezvényre május 10-én kerül sor. A találkozó helyszíne és a kiindulás pontja a Művelődési és Szabadidő Központ.

Regisztráció: közép-európai idő szerint 8:00 órától

Rajt: 9:00-kor

Táv: 2,5 km

A futást követően a résztvevőket hagyományos helyi finomságokkal vendégelik meg: lángossal és szilvalekváros fánkkal, amelyeket a kistérség települései készítenek.

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak!

