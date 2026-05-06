Baconbe tekert, fűszeres csirkemellcsíkok mézes-szójaszószos mázzal
Ha egy gyorsan elkészíthető, mégis látványos és ízletes fogásra vágyunk, próbáljuk ki ezt a baconbe tekert, fűszeres csirkemellcsíkot. Kívül ropogós, belül omlós, a mézes-szójaszószos máz pedig különleges, enyhén édeskés ízt ad neki. Családi ebédre, baráti összejövetelre is remek választás. És bármilyen körettel tálalható.
Alapanyagok
- 2 egész csirkemellfilé
- só
- 1 tk pirospaprika
- 1 tk őrölt fűszerkömény
- 1 tk currypor
- 10-12 szelet bacon
- 2 ek méz
- 2 ek szójaszósz
- igény szerint egy kevés aprított chili (elhagyható)
Leírás
- A csirkemellfiléket megmossuk, papírtörlővel szárazra töröljük, majd ujjnyi vastag csíkokra vágjuk.
- Egy tálban összekeverjük a sót, a pirospaprikát, az őrölt fűszerköményt és a curryport. A csirkecsíkokat alaposan beleforgatjuk a fűszerkeverékbe, hogy mindenhol bevonja őket.
- Ezután minden egyes csirkecsíkot körbetekerünk egy szelet baconnel. A betekert húsokat sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, egymás mellé.
- Előmelegített, 180 fokos sütőben körülbelül 20 percig sütjük. Közben a mézet összekeverjük a szójaszósszal, és ha szeretjük a csípősebb ízeket, egy kevés aprított chilit is adhatunk hozzá.
- Amikor a hús átsült, kivesszük a sütőből, és egy ecset segítségével megkenjük a mézes-szójaszószos mázzal. Visszatesszük a sütőbe, és grill funkción még néhány percig sütjük, amíg a bacon szép pirosra, enyhén ropogósra sül. (Kb. 10 perc).
- Frissen, forrón tálaljuk. Kínálhatunk mellé sült krumplit, párolt rizst vagy főtt kukoricát, de egy friss saláta is jól illik hozzá.
Megjegyzések
Jó étvágyat kívánunk!