Baconbe tekert, fűszeres csirkemellcsíkok mézes-szójaszószos mázzal

A csirkemellfiléket megmossuk, papírtörlővel szárazra töröljük, majd ujjnyi vastag csíkokra vágjuk.

Egy tálban összekeverjük a sót, a pirospaprikát, az őrölt fűszerköményt és a curryport. A csirkecsíkokat alaposan beleforgatjuk a fűszerkeverékbe, hogy mindenhol bevonja őket.

Ezután minden egyes csirkecsíkot körbetekerünk egy szelet baconnel. A betekert húsokat sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, egymás mellé.

Előmelegített, 180 fokos sütőben körülbelül 20 percig sütjük. Közben a mézet összekeverjük a szójaszósszal, és ha szeretjük a csípősebb ízeket, egy kevés aprított chilit is adhatunk hozzá.

Amikor a hús átsült, kivesszük a sütőből, és egy ecset segítségével megkenjük a mézes-szójaszószos mázzal. Visszatesszük a sütőbe, és grill funkción még néhány percig sütjük, amíg a bacon szép pirosra, enyhén ropogósra sül. (Kb. 10 perc).