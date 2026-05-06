Élménynap a Nagyberegi Tájházban

Boldog nap – így jellemezték a tanárok és a tanulók a Nagyberegi Tájház tavaszi foglalkozását. Május 6-án az Ungvári Dayka Gábor Líceum mintegy 40 tanulója látogatott el a Nagyberegi Tájházba, ahol tartalmas és élményekben gazdag programon vehettek részt.

A foglalkozás tárlatvezetéssel kezdődött, amely során a diákok megismerkedtek a tájház belső tereivel, a csűrrel, valamint sétálhattak a Szikura József Botanikus Kertben. A program egyik legizgalmasabb állomása a konyha volt, ahol hosszabb időt töltöttek el a résztvevők. Itt nemcsak megfigyelhették, hanem aktívan ki is próbálhatták a hagyományos konyhai munkafolyamatokat.

A gyerekek bekapcsolódtak a szilvalekvárral töltött, gőzön főtt készítésébe, és megtudhatták, hogy a beregi hagyomány szerint ezeket nem párában főzik, hanem serpenyőben sütik, ami különleges ízvilágot kölcsönöz az ételnek.

A csoport egy része ukrán anyanyelvű volt, így számukra különösen hasznosnak bizonyult a foglalkoztató teremben található digitális információs pult. Itt ukrán nyelven olvashattak a tájházról, valamint egy rövid bemutató videót is megtekinthettek, amely segítette a mélyebb megértést.

A program a kamrában, vagyis a szövőteremben folytatódott, ahol a diákok nemcsak a régi eszközökkel ismerkedtek meg, hanem maguk is kipróbálhatták a szövést és a szövőszék működését.

Ezt követően az udvaron kétféle kézműves foglalkozás közül választhattak. Kepics Andrea vezetésével makramétechnikával kulcstartókat készítettek, miközben elsajátították a csomózás alapjait. Markó Veronika irányításával pedig vesszőfonással foglalkoztak, és tavaszi díszeket, kisebb kosárkákat alkottak.

A szabadidős tevékenységek sem maradtak el.

A tájház népi játékai nagy sikert arattak a diákok körében. Az udvaron többen malmoztak, mások a lovacskás játékokkal játszottak, de voltak, akik a „nyári síelést” vagy a célbadobós ügyességi játékot próbálták ki.

A tartalmas nap végén közösen elfogyasztották az elkészült gombócokat, amelyeket fahéjjal és mákkal ízesítettek. A jó hangulatú foglalkozás nemcsak új ismeretekkel gazdagította a résztvevőket, hanem közösségi élményt is nyújtott – nem véletlen, hogy a program végén mindenki egyetértett: valóban „boldog nap” volt.

A Nagyberegi Tájház foglalkozását a Pro Cultura Subcarpathica szervezte a Csoóri Sándor Alap támogatásával, valamint a Hagyományok Háza kárpátaljai kirendeltségének szakmai partnerségével.

René

Kárpátalja.ma