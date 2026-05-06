Zelenszkij: tudjuk, mi a terve az oroszoknak a megszállt területekkel

Az elmúlt hetekben Moszkva körül tovább erősítették a légvédelmi gyűrűket nagyszabású átcsoportosításokkal az orosz régiókból, ami azt mutatja, hogy az orosz vezetés jobban aggódik a május 9-i moszkvai katonai parádéért, mint Oroszország többi részéért – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a közösségi médiában, miután meghallgatta Oleh Ivascsenko, a katonai hírszerzés vezetőjének jelentését.

Hozzátette, hogy Moszkvának ez a lépése újabb lehetőségeket nyit az ukrán hadseregnek a mélységi csapásmérésekre.

Zelenszkij közlése szerint a katonai hírszerzés munkájának köszönhetően „világos dokumentumok állnak Kijev rendelkezésére” arról, mit terveznek tenni az oroszok az ellenőrzésük alá vont ukrán területekkel.

„Jelenleg a megszállás alatt álló dél-ukrajnai területeken Oroszország gyakorlatilag ugyanazokat a kifosztási és iparleépítési terveket készül végrehajtani, amelyeket a megszállt Donbasz területén már alkalmazott. Geológiai feltárásokat, gyors kitermelést és értékes nyersanyagok, egyebek mellett titán, lítium, tantál, nióbium, cirkónium, molibdén és grafit elszállítását tervezik legalább 18 lelőhelyről. A megszállók további intézkedéseket is terveznek az idei gabonatermés lefoglalására és elszállítására”

– fejtette ki Zelenszkij, hozzátéve, hogy Ukrajna felkészül az ellenlépésekre.

„Frissített információink vannak arról is, hogyan értékelik Oroszországon belül a mi nagy hatótávolságú csapásaink okozta veszteségeket. Az oroszországi közvetlen károk és a termelés, valamint az export lassulásának hatásai növekednek, ami különösen negatívan érinti a regionális költségvetéseket” – írta. Az ukrán elnök szerint „már nem leplezhető”, hogy az orosz régiók nagy része gyakorlatilag csődhelyzetbe került.

Forrás: MTI