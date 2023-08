„Reményteljes jövőt adok nektek” – Partneri találkozó Kárpátalján

Nemzetközi, támogatói küldöttség érkezett Magyarországra: a protestáns egyházak és segélyszervezetek képviselőinek mintegy negyven fős delegációja július 16-17-e között Kárpátaljára látogatott a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) kíséretével. A partneri találkozó keretében meglátogatták az itt élő testvéreket és megtekintették az egyik legnagyobb magyar karitatív szervezeten keresztül megvalósuló adományok és támogatások eredményeit.

Dr. Czibere Károly, az MRSZ alapítványának elnöke elmondta, hogy a szeretetszolgálat számára a háború kitörésének első napjától fogva nagyon fontos, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel támogassa a bajba jutott embertársainkat.

„A szeretetszolgálat nemcsak a magyar adományozók és egyháznak a kinyújtott karjaként tud segíteni, hanem nemzetközileg is meg tudja ezt valósítani. Ez a kétnapos alkalom is azt láttatta: bárhol is legyünk a világban, de hívő keresztyénként át tudjuk élni, hogy egy lélekből itattatunk meg, és tudunk imádkozni, hálát adni és biztatni egymást a nehézségek közepette.„