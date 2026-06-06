Harangzúgás jelezte szombaton, hogy Spanyolországba érkezett XIV. Leó pápa, aki egyhetes apostoli körutat tesz a dél-európai országban, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő.

A madridi repülőtéren a spanyol királyi pár, a spanyol miniszterelnök, a madridi tartományi elnök, a főváros polgármestere és egyházi elöljárók fogadták a Rómából érkező XIV. Leót. Az üdvözlők között volt fogyatékkal élő gyerekek csoportja is, akik egy Mária szobrot adtak át köszöntőajándékként.

A vatikáni állam feje körútja során húsz hivatalos eseményen vesz részt, tizenkét beszédet és öt misét tart.

A spanyol fővárosba több tízezer zarándokot várnak ezekben a napokban.

Forrás: MTI

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