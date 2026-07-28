Történelmi időkapszula került elő a nagydobronyi református templom tornyából

Különleges leletre bukkantak a Nagydobronyi Református Egyházközség tagjai, miután a július 27-i vihar megrongálta a templom tornyának csúcsán lévő csillagot. A leszakadó toronydísz alatt egy lezárt üvegben elhelyezett időkapszula rejtőzött, amely a templomkertbe zuhant.

Az üvegben egy 1934-ből származó emléklapot találtak, amely arról tanúskodik, hogy a nagydobronyi református gyülekezet híveinek önkéntes adományaiból helyreállították az 1911–1912-ben épült templomot. A dokumentum megörökítette az akkori egyházi és világi tisztségviselők, presbiterek, diakónusok, valamint az építkezésben részt vevők nevét is.

A gyülekezet közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a vihar jelentős károkat okozott a toronyban, amely felújításra szorul. A váratlanul előkerült időkapszulát ugyanakkor a múlt üzeneteként és a közösség örökségének különleges darabjaként értékelik.

Az emléklapon olvasható bibliai idézet ma is aktuális üzenetet hordoz: „Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekem!” (Zsolt 16,6).

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