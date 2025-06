„Vízjelek”: vakációs bibliahét Izsnyétén

Az Izsnyétei Református Gyülekezetben a nyári szünidő egyik legvártabb eseménye volt idén is a vakációs bibliahét, amelyre június 16–20. között került sor. A program a KOEN országos tematikája alapján valósult meg, a református gyülekezet, valamint a KMKSZ Izsnyétei Alapszervezetének szervezésében, „Vízjelek” címmel, és elsősorban az alsó és felső tagozatos gyerekeket szólította meg. A hét folyamán a víz motívumán keresztül tárult fel Isten gondviselő szeretete, szabadító ereje és hűséges jelenléte.

Az első nap a Mózes születéséről és elhívásáról szóló történettel kezdődött. A gyerekek megismerkedtek Mózes életútjával, valamint azzal, hogyan készítette fel őt küldetésére, hogy vezesse népét a szabadulás útján. A közös éneklés és az interaktív jelenet segített abban, hogy a történet élményszerűen elevenedjen meg előttük. A délelőtt folyamán a kézműves foglalkozás keretében a gyerekek saját, kreatív alkotásokat is készítettek, amelyek mindig a nap aktuális témájához kapcsolódtak.

Kedden az Egyiptomból való szabadulás és a Vörös-tengeren való átkelés állt a figyelem középpontjában. A gyerekek játékos formában is átélhették, mit jelentett a szabadság első lépése, és hogyan vezet Isten lehetetlennek tűnő helyzeteken is át.

Szerdán a pusztai vándorlás egyik emlékezetes epizódja, a keserű víz története került előtérbe. A gyerekek megtapasztalhatták, hogy Isten nemcsak megment, hanem gondoskodik is övéiről – még akkor is, ha néha próbákon keresztül tanít. A délelőtti foglalkozás során citromos víz, cukor és szóda segítségével érzékelhették, mit jelent az, hogy „Isten édessé teszi, ami keserű”.

A csütörtöki nap központi története a sziklából fakadó víz volt. A csapatversenyek során pedig a vizes akadálypálya különösen nagy sikert aratott.

A hét pénteki napján a Jordán folyón való átkelés történetével zárult a sorozat. A gyerekek megtanulták, hogy Isten nemcsak a múltban, hanem ma is hűséges – és ha bízunk benne, átsegít bennünket életünk nagy próbatételein. A program minden napját közös éneklés zárta. A záróalkalomra, amelyre a vasárnapi istentisztelet keretében került sor, a gyermekek rövid műsorral készültek: énekekkel és aranymondásokkal tettek tanúbizonyságot a hét során tanultakról.

A résztvevő gyerekek és szülők hálás szívvel tekintenek vissza a tartalmas hétre, amely nemcsak szórakoztató, de lélek- és közösségformáló élmény is volt. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének, amiért idén is támogatta gyülekezetünk gyermekhetének programját, valamint minden segítőnek, akik imádságaikkal, idejükkel, munkájukkal és adományaikkal támogatták a hét megvalósulását.

