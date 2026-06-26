XIV. Leó: A konfliktusokat emberként, nem vadállatként kell megoldani

„A Teremtő értelmet és akaratot adott, hogy a konfliktusokat emberként és ne vadállatként oldjuk meg” – jelentette ki XIV. Leó pápa a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó misén pénteken.

Az egyházfő hangoztatta, hogy a háború soha nem méltó az emberhez, és soha nem részesül Isten áldásában.

A pápa hozzátette, hogy mivel a Teremtő értelmet és akaratot adott, ezért a konfliktusokat emberként és nem vadállatként kell megoldani. XIV. Leó olaszul a „bestia” szót használta.

Megjegyezte: abban az esetben sem vadállatként kell megoldást találni, „ha (a vadállatnak) hipertechnológiájú fegyverei vannak”.

A mise nyitotta meg a XIV. Leó által összehívott kétnapos konzisztórium munkáit. Vatikáni közlés szerint a tanácskozáson 179 bíboros vesz részt a 241 fős testületből.

A VI. Pálról elnevezett audienciateremben a pápa újabb beszédet tartott: a konzisztórium fő témái között a világ eseményeire való rátekintést nevezte meg, a békét, a közös jót és a szinodalitást.

Minden téma „ugyanahhoz a kérdéshez vezet: miként tudjuk segíteni egyházainkat, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel adják hírül az Evangéliumot” – mondta XIV. Leó.

Megjegyezte, hogy a bíborosok közül sokan háború, erőszak, társadalmi és vallási polarizáció sújtotta térségből érkeztek, de „egyikünk se idegen a társadalmainkban tapasztalt konfliktusok, elnyomás, törések formáitól”.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

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