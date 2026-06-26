XIV. Leó: A konfliktusokat emberként, nem vadállatként kell megoldani
„A Teremtő értelmet és akaratot adott, hogy a konfliktusokat emberként és ne vadállatként oldjuk meg” – jelentette ki XIV. Leó pápa a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó misén pénteken.
Az egyházfő hangoztatta, hogy a háború soha nem méltó az emberhez, és soha nem részesül Isten áldásában.
A pápa hozzátette, hogy mivel a Teremtő értelmet és akaratot adott, ezért a konfliktusokat emberként és nem vadállatként kell megoldani. XIV. Leó olaszul a „bestia” szót használta.
Megjegyezte: abban az esetben sem vadállatként kell megoldást találni, „ha (a vadállatnak) hipertechnológiájú fegyverei vannak”.
A mise nyitotta meg a XIV. Leó által összehívott kétnapos konzisztórium munkáit. Vatikáni közlés szerint a tanácskozáson 179 bíboros vesz részt a 241 fős testületből.
A VI. Pálról elnevezett audienciateremben a pápa újabb beszédet tartott: a konzisztórium fő témái között a világ eseményeire való rátekintést nevezte meg, a békét, a közös jót és a szinodalitást.
Minden téma „ugyanahhoz a kérdéshez vezet: miként tudjuk segíteni egyházainkat, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel adják hírül az Evangéliumot” – mondta XIV. Leó.
Megjegyezte, hogy a bíborosok közül sokan háború, erőszak, társadalmi és vallási polarizáció sújtotta térségből érkeztek, de „egyikünk se idegen a társadalmainkban tapasztalt konfliktusok, elnyomás, törések formáitól”.
Forrás: MTI
Nyitókép: korábbi felvétel, EPA/MAURIZIO BRAMBATTI