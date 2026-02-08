300 generátort kapott Ukrajna

Ukrajna 300 generátorban részesült a Délkelet-európai Együttműködési Szervezet (SECI) támogatásának részeként – jelentette be Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítésért és fejlesztésért felelős miniszterelnök-helyettese a Telegramon.

A tétel teljes kapacitása 1,6 MW, költsége pedig meghaladja a 417 000 eurót. A berendezéseket már átszállították azokba a régiókba, amelyekben az energetikai infrastruktúra a leginkább megrongálódott az orosz csapások következtében.

A berendezéseket Kijev, Odessza, Szumi, Herszon, Mikolajiv és Lemberg kapja meg. Elsőbbséget élveznek az egészségügyi intézmények, az iskolák, az óvodák és egyéb szociális intézmények.

Kuleba bejegyzésében köszönetet mondott a partnerek segítségéért, és kihangsúlyozta, hogy az orosz erők energetikai infrastruktúra elleni támadásai továbbra is rendszerszintűek, így a generátorok a válsághelyzetben is biztosítják az alapvető szolgáltatások nyújtását.

Az orosz erők február 7-én Ukrajna nyolc régiójában támadták az energetikai létesítményeket. Az ország több megyéjében vészhelyzeti áramkimaradások vannak érvényben, amelyeket az energiarendszer stabilizálódása után oldanak fel.

Kárpátalja.ma