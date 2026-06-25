A Bereg Vertikal Kft. felhívása: a nagy hőség miatt változhat a hulladékszállítás időpontja

A fontos közleményt tett közzé a beregszászi lakosok, valamint valamennyi olyan fogyasztó számára, aki a vállalat hulladékgazdálkodási szolgáltatásait veszi igénybe.

A rendkívüli hőségre való tekintettel a társaság arra kéri a lakosságot, hogy 2026. június 25-től a hulladékgyűjtő edényeket ne a megszokott reggeli órákban, hanem már az elszállítás előtti este helyezzék ki az ingatlanok elé.

A változtatás oka, hogy a hulladékszállítás a nyári kánikula idején éjszaka vagy a kora hajnali órákban történik majd. Az intézkedés célja a munkavállalók egészségének védelme, valamint a szolgáltatás zavartalan fenntartása a rendkívüli időjárási körülmények között.

A Bereg Vertikal Kft. kéri a lakosok megértését és együttműködését annak érdekében, hogy a hulladékszállítás továbbra is gördülékenyen és hatékonyan működhessen.

A vállalat hangsúlyozza: a hulladékgyűjtő edények időben történő kihelyezésével a lakosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az éjszakai és hajnali járatok minden érintett utcában elvégezhessék feladataikat.

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