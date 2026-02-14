A román határ közelében vesztette életét egy fiatal férfi

Egy ukrán állampolgárságú férfi rokonai vették fel a kapcsolatot a csernyivci határőrséggel. A család arról számolt be, hogy rokonuk illegálisan akarta elhagyni az államhatárt, de időközben rosszul lett, és segítséget kért.

Erről az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya számolt be a Facebook-oldalán február 14-én.

A határőrök a férfi keresésére indultak, akit végül életjelek nélkül találtak meg a román határ közelében. Az 1997-ben született Ivano-Frankivszk megyei lakos a boncolás szerint szívelégtelenségben hunyt el.

A határőrség megjegyzi, hogy 2022 eleje óta több mint 70 férfi vesztette életét illegális határátlépési kísérlet közben. Ismét kiemelték, hogy ezek a cselekedetek nemcsak büntetendőek, hanem életveszélyesek is.

Kárpátalja.ma