Monacói Nagydíj: Antonelli indulhat az élről Monte-Carlóban

Kimi Antonelli szerezte meg a pole pozíciót a Forma–1-es Monacói Nagydíj időmérő edzésén, miután a hajrában mindössze 43 ezredmásodperccel múlta felül Max Verstappent. A Mercedes fiatal olasz versenyzője rendkívül szoros csatában bizonyult a leggyorsabbnak Monte-Carlóban.

Az időmérő egyik legfontosabb fordulópontját Charles Leclerc hibája jelentette: a hazai közönség előtt versenyző ferraris a döntő szakaszban nagyot hibázott, így nem tudott beleszólni a pole-ért folyó küzdelembe. Lewis Hamilton végül a harmadik helyen zárt, míg Leclerc a negyedik rajtkockát szerezte meg.

A legjobb tízbe Isack Hadjar, George Russell, Oscar Piastri, Lando Norris, Pierre Gasly és Liam Lawson is bekerült. A monacói utcai pálya sajátosságai miatt a rajtpozíció kiemelt jelentőségű, így Antonelli komoly előnyből várhatja a vasárnapi futamot.

Fotó: Northfoto

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