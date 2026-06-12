Adomány érkezett Kárpátaljára a Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász jóvoltából

A Hajdúdorogi Főegyházmegyei Karitász munkatársai ismét Kárpátaljára látogattak, ahol a minaji központban adták át legújabb adományukat a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyei Karitász részére.

A korábbi látogatás során feltárt helyi szükségletek alapján ezúttal pelenkaszállítmány érkezett a térségbe, amelyet a szervezetek a leginkább rászoruló családok támogatására szánnak. Az adomány célja, hogy enyhítse a háborús helyzet következtében megnövekedett szociális terheket, különösen a kisgyermekes családok körében.

A helyszíni beszámolók szerint a térségben működő karitatív szervezetek azt tapasztalják, hogy a háború negyedik évében jelentősen csökkent az adományozási kedv és a humanitárius segítség mértéke. Ennek ellenére a segélyszervezetek jelenléte továbbra is kulcsfontosságú, hiszen sok család kizárólag a karitász hálózatán keresztül jut rendszeres támogatáshoz.

Az adomány átadása során a résztvevők örömmel tapasztalták, hogy a szállítmány fogadása jó hangulatban, reményteljes légkörben zajlott. A helyi munkatársak hangsúlyozták: minden hasonló segítség nemcsak gyakorlati támogatást jelent, hanem fontos üzenetet is közvetít a rászorulók felé – nincsenek egyedül, a nehéz időkben is sokan gondolnak rájuk.

A mostani adomány hozzájárul ahhoz, hogy a karitatív szervezetek továbbra is hatékonyan tudják segíteni a háború sújtotta térségben élő családokat, és enyhítsék a mindennapi életben jelentkező nehézségeket –

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