Akár -9 fokig is süllyedhet a hőmérséklet Ukrajnában az éjszakai órákban

Az előttünk álló napokban több ukrajnai régióban 0 °C alá csökkenhet a hőmérséklet, helyenként akár -9 °C-ot is mérhetnek – közölte az Ukrán Hidrometeorológiai Központ.

A szakértők szerint november 20-án az éjszakai órákban – a déli és keleti területek kivételével – a hőmérséklet +2 és -5 °C között alakul majd.

A leghidegebb időjárás Nyugat-Ukrajnában várható.

A Kárpátokban még komolyabb hidegre számítanak: az éjszakai értékek -4 és -9 °C között mozognak, nappal pedig mindössze 0 °C körüli maximumok várhatók.

Már november 21-én mérsékelt felmelegedés kezdődik.

Ugyanakkor Kárpátalja hegyvidéki falvaiban maradnak a mínuszok, sőt például Kőrösmezőn már nappal is csak -3 °C-ot mérhetnek. Többfelé havazás várható.

Az alföldi területeken éjszaka 1°C és -1°C között alakul a hőmérséklet.

Kárpátalja.ma