Világháborús aknagránátra bukkant egy férfi a Drahobrat közelében
Második világháborús robbanótestet talált egy rahói járási férfi a Dragobrat-havas közelében tett erdei kirándulása során. A gyanús tárgyat észlelve nem nyúlt hozzá, hanem azonnal értesítette a katasztrófavédelmi szolgálatot.
A helyszínre érkező tűzszerészek átvizsgálták a környéket, majd megállapították, hogy a lelet egy 82 milliméteres, második világháborús aknavetőgránát. A robbanótestet biztonságosan elszállították, majd egy kijelölt helyen megsemmisítették.
A katasztrófavédelem ismét arra figyelmeztet: amennyiben bárki robbanóeszközre emlékeztető tárgyat talál, ne közelítse meg, ne érintse meg és ne próbálja meg elmozdítani, hanem haladéktalanul értesítse a segélyszolgálatot a 101-es forróvonalon.
Forrás: Facebook/DSZNSZ
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