Világháborús aknagránátra bukkant egy férfi a Drahobrat közelében

Második világháborús robbanótestet talált egy rahói járási férfi a Dragobrat-havas közelében tett erdei kirándulása során. A gyanús tárgyat észlelve nem nyúlt hozzá, hanem azonnal értesítette a katasztrófavédelmi szolgálatot.

A helyszínre érkező tűzszerészek átvizsgálták a környéket, majd megállapították, hogy a lelet egy 82 milliméteres, második világháborús aknavetőgránát. A robbanótestet biztonságosan elszállították, majd egy kijelölt helyen megsemmisítették.

A katasztrófavédelem ismét arra figyelmeztet: amennyiben bárki robbanóeszközre emlékeztető tárgyat talál, ne közelítse meg, ne érintse meg és ne próbálja meg elmozdítani, hanem haladéktalanul értesítse a segélyszolgálatot a 101-es forróvonalon.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →