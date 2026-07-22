Áramütés ért egy 16 éves lányt fűnyírás közben Huszti járásban

Áramütést szenvedett egy 16 éves lány fűnyírás közben a Huszti járásban.

A fiatal elektromos fűnyíróval dolgozott, amikor baleset érte. A helyszínre riasztott mentősök ellátták a sérültet, majd a Huszti Járási Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

Az esetről a rendőrséget is értesítették.

A mentőszolgálat a történtek kapcsán ismét felhívta a figyelmet az elektromos fűnyírók biztonságos használatára. A szakemberek azt javasolják, hogy a munka megkezdése előtt minden esetben ellenőrizzék a készülék és a tápkábel épségét, ne használják a berendezést nedves füvön vagy esős időben, valamint ügyeljenek arra, hogy a vezeték mindig a fűnyíró mögött haladjon, így nem kerülhet a vágókés útjába.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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