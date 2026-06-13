Árokba hajtott egy autó Kárpátalján
Közlekedési baleset történt a Bátyú és Nagydobrony közötti útszakaszon – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat június 13-án.
Az előzetes információk szerint egy személygépkocsi egy kanyarban letér az úttestről, majd az út menti árokba hajtott.
A baleset következtében hárman megsérültek, köztük egy 7 éves gyermek is.
Egy 56 éves és egy 33 éves nő agyrázkódást szenvedett, míg a 7 éves kislányt mellkasi zúzódásokat szenvedett.
A sérülteket kórházba szállították.
A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
(Nyitókép: 103 Zakarpattya)
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