Árokba hajtott egy ittas sofőr Ungváron

Őrizetbe vették a megyeszékhelyen a rendőrök azt az ittas sofőrt, aki közúti balesetet okozva saját magán kívül két utasát is veszélybe sodorta. Az eset az ungvári Objizdna utcán, az ukrán–szlovák határátkelő kamionterminálja közelében történt – olvasható a kárpátaljai rendőrség Facebook-oldalán.

A hatóságok a balesetről ma hajnalban kaptak értesítést. Mint kiderült, a Skoda Superb 19 éves sofőrje túl gyorsan hajtott, és elvesztette uralmát járműve felett. A személygépkocsi az út menti árokba sodródott, és a feje tetejére állt.

A járműben két 18 éves utas is tartózkodott, akik sérüléseik miatt kórházba kerültek. A sofőr, akinél az orvosi vizsgálat 0,68‰-es véralkoholszintet mutatott ki, néhány karcolással megúszta a balesetet.

A nyomozás folyamatban van, a rendőrség ittas vezetés és személyi sérüléssel járó baleset okozása miatt indított eljárást.

