Autóbusznak ütközött egy motoros a Técsői járásban

Közlekedési baleset történt a Técsői járásban található Gánya (Hanicsi) községben, ahol egy motorkerékpár és egy autóbusz ütközött össze – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 4-én.

Az előzetes információk szerint egy 33 éves motoros hátulról nekiütközött a busznak. A baleset következtében zárt koponya-agysérülést és agyrázkódást szenvedett.

A mentők a helyszínen ellátták a sérültet, majd a Técsői Járási Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A mentőszolgálat ismét arra figyelmezteti a motorosokat és más kétkerekű járművek vezetőit, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, tartsák be a sebességkorlátozásokat és a biztonságos követési távolságot. Hangsúlyozzák azt is, hogy a bukósisak viselése jelentősen csökkentheti a súlyos fejsérülések kockázatát, és akár életet is menthet.

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