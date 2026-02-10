Az elmúlt héten 40 gyermek jött a világra Munkácson

A munkácsi Szent Márton Kórház szülészeti osztályán az elmúlt hét folyamán 40 újszülött látott napvilágot – közölte az egészségügyi intézmény a Facebook-oldalán hétfőn.

A csecsemők között 18 kislány és 24 kisfiú van. Közülük 2 ikerpár.

A kismamák közül 12-en Munkács városából, 9-en a Munkácsi járásból, 17-en pedig más járásokból érkeztek a kórházba.

Jelen körülmények között Ukrajna bármely területéről érkező kismamák számára ingyenes az orvosi ellátás a nap 24 órájában a hét minden napján.

Az ingyenes egészségügyi szolgáltatások listáját a kórház hivatalos oldalán tekinthetik meg.

