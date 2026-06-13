Hármas baleset Királyházán

Három gépjármű ütközött össze Királyházán, a balesetben egy 42 éves nő megsérült – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat június 12-én.

Az előzetes információk szerint a nő bal könyöke sérült meg, valamint felületi sérüléseket szenvedett az alkarján.

A mentők a helyszínen ellátták a sérültet, majd további kivizsgálás és kezelés céljából a Nagyszőlősi Járási Kórházba szállították.

(Nyitókép: 103 Zakarpattya)

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