Baleset történt Csongoron
Közlekedési baleset történt az Ungvári járási Csongoron (Csomonin) július 11-én – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége július 13-i közleményében.
Egy Volkswagen Golf típusú személygépkocsi sofőrje elvesztette az irányítást járműve felett. A baleset következtében az 1967-es születésű sofőr megsérült.
A tűzoltók kiszabadították a sofőrt a járműből, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak további kivizsgálás és ellátás céljából.
(Nyitókép: illusztráció)
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