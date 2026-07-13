Baleset történt Csongoron

Orbán Viktória Közélet

Közlekedési baleset történt az Ungvári járási Csongoron (Csomonin) július 11-én – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának kárpátaljai kirendeltsége július 13-i közleményében.

Egy Volkswagen Golf típusú személygépkocsi sofőrje elvesztette az irányítást járműve felett. A baleset következtében az 1967-es születésű sofőr megsérült.

A tűzoltók kiszabadították a sofőrt a járműből, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak további kivizsgálás és ellátás céljából.

(Nyitókép: illusztráció)

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →