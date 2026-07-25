Mikrobusz gázolt el egy 38 éves gyalogost az Ökörmezői járásban

Súlyos sérüléseket szenvedett egy 38 éves férfi, akit egy mikrobusz ütött el az Ökörmezői járásban.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyalogos koponya-agysérülést, mellkasi sérülést és több horzsolást szenvedett. A kórházi vizsgálatok során homlokcsont- és szemüregtörést is megállapítottak nála.

A helyszínre két mentőegységet is riasztottak. A szakemberek ellátták a sérültet, majd a járási kórházba szállították további kezelésre.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció, Facebook/103 Zakarpattya

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →