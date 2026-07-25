Létráról zuhant le egy 60 éves nő az Ungvári járásban
Súlyos sérüléseket szenvedett egy 60 éves nő az Ungvári járásban, miután egy létráról mintegy 3-4 méteres magasságból lezuhant.
A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset következtében a nő többszörös sérülést szenvedett. A zárt koponyasérülés és agyrázkódás mellett a mellkasi és ágyéki gerincszakasz sérüléseit, medencezúzódást, valamint vágott sebet is megállapítottak a jobb alsó lábszárán. Az orvosok emellett ágyéki gerinctörést és medencecsonttörést is diagnosztizáltak.
A helyszínre érkező mentők fájdalomcsillapítást alkalmaztak, rögzítették a sérültet, majd gerinchordágyon szállították kórházba további kezelésre.
Nyitókép: illusztráció
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →