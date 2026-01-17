Balesetet szenvedett a Bécs–Kijev autóbusz

Buszbaleset történt a Kijev–Csap autóúton a Lembergi járásban január 17-én reggel – közölte a helyi rendőrség a hivatalos oldalán.

A tájékoztatás szerint a busz eddig tisztázatlan okokból letért az útról, a szalagkorlátnak ütközött, majd egy fának csapódott.

A baleset idején a buszon 25-en utaztak. Kilenc, 19 és 69 év közötti utas orvosi ellátást igényelt. Hét személyt kórházba szállítottak.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Lemberg megyei rendőrség