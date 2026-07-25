Balesetet szenvedett egy 18 éves motoros Rahón

Kórházba szállítottak egy 18 éves motorost, aki elvesztette uralmát járműve felett, majd egy kerítésnek ütközött Rahón – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 24-én.

A baleset következtében a fiatal zárt koponya-agysérülést, homloktáji vérömlenyt és vállficamot szenvedett. A helyszínen a rendőrség is intézkedett.

A mentők ellátták a sérültet, majd további vizsgálatok és kezelés céljából a Rahói Kórházba szállították.

A mentőszolgálat ismét arra figyelmeztetett, hogy motorozás közben mindig viselni kell bukósisakot és megfelelő védőfelszerelést, mivel ezek jelentősen csökkentik a súlyos sérülések kockázatát, és akár életet is menthetnek.

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