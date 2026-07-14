Benzint ivott egy hároméves kislány a Rahói járásban

Mentő szállított kórházba egy hároméves kislányt a Rahói járásban, miután felmerült a benzinmérgezés gyanúja.

Az előzetes információk szerint a gyermek véletlenül mintegy 100–150 milliliter benzint ivott, amit követően hányni kezdett.

A kiérkező mentőszolgálat munkatársai ellátták a kislányt, majd a Rahói Járási Kórházba szállították. A gyermek a szállítás során végig eszméleténél volt.

Az esetről értesítik a rendvédelmi szerveket.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a benzint és más veszélyes folyadékokat mindig gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni a hasonló balesetek megelőzése érdekében.

Kárpátalja.ma/UngvarInfo

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