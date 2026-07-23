Továbbra is oltják a beregszászi hulladéklerakó tüzét

Folytatódik a tűz oltása Beregszászban, a Muzsalyi úti szilárdhulladék-lerakón. A parázsló gócok jelenleg mintegy 2 hektáros területet érintenek – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata a Facebook-oldalán.

A tűz újbóli fellobbanásának megakadályozása érdekében a hulladékot földdel takarják be és folyamatosan locsolják.

A munkálatok során eddig közel 860 köbméter földet használtak fel. Az oltásban összesen 68 ember és 26 munkagép vesz részt.

A katasztrófavédelem 53 tűzoltót és 11 járművet vezényelt a helyszínre Beregszászból, Nagyszőlősről, Munkácsról, Husztról, Técsőről, Ungvárról, Rahóról, valamint Tiszaújlakról, Ökörmezőről, Nagybocskóról, Fülöpfalváról, Alsókalocsáról és Alsószinevérről. A kommunális vállalatok további 15 dolgozóval és 15 munkagéppel – köztük kotrógépekkel, buldózerekkel, teherautókkal és vízszállító járművekkel – segítik a munkát. A szakemberek ezekkel a gépekkel forgatják át, fedik be földdel és locsolják a hulladékot.

Mindeközben Beregszász és a környező falvak lakói a szeméttelep felől érkező fojtó füstre panaszkodnak.

Szünetel a szemétszállítás

Babják Zoltán polgármester közölte:

„A hulladéklerakóban keletkezett tűz felszámolása miatt a Beregszászi Városi Tanács Technogén- és Környezetbiztonsági, valamint Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Bizottságának döntése alapján ideiglenesen szünetel a háztartási hulladék elszállítása”

Bejegyzésében a lakosság megértését kérte, és hozzátette, hogy a szemétszállítás újraindításáról külön bejegyzésben tájékoztat majd.

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