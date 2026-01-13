Hóhelyzet Beregszászban – segítséget kér a polgármester

Az erőteljes havazás a Beregszászi kistérségben jelentősen megnehezíti a közlekedést mind a sofőrök, mind a gyalogosok számára. Babják Zoltán polgármester a hóeltakarítás kapcsán tájékoztatást közölt a Facebookon.

A bejegyzésből kiderül, hogy a kistérség jelen pillanatban egyetlen hókotróval rendelkezik, ami azonban meghibásodott, és Kígyós térségében alkatrészre vár. A városvezetés ennek érdekében magánszemélyeket és vállalkozásokat von be a munkába, hogy a szóróanyag kijuttatásából és a hó eltakarításából kivegyék részüket.

A polgármester ehhez segítséget is kér, és bejegyzésében így fogalmaz:

„felhívással fordulok azon lakosokhoz is, akik gazdaságukban megfelelő gépekkel rendelkeznek, és lehetőségük van bekapcsolódni az közutak tisztításába.”

Mint írja, a jelentkezők első helyetteséhez, Huszár Péterhez fordulhatnak, aki üzemanyaggal és megfelelő szóróanyaggal szolgál számukra.

Babják Zoltán a hóeltakarítás prioritásait is megfogalmazta, mint írja, elsőbbséget élveznek a kritikus infrastrukturális létesítményekhez, egészségügyi intézményekhez, sürgősségi szolgálatok állomáshelyeihez vezető útvonalak, a főutak, valamint a veszélyes emelkedők és lejtők.

A kistérség kommunális szolgálatai többek között kézi erővel tisztítják a járdákat, buszmegállókat.

A polgármester felkéri a lakosokat, hogy „amennyiben nem feltétlenül indokolt, mellőzzék a magánjárművek használatát, ezzel is elősegítve a munkagépek zavartalan működését és a közlekedésbiztonság fenntartását.”

Kárpátalja.ma