Bileckij: kezdjék el beszerezni a tűzifát télére

Az orosz ellenséges erők tönkre teszik az ukrán energetikai infrastruktúrát, aminek a helyreállítása hónapokba, sőt évekbe is telhet. Ezért Kárpátalján már most megkezdődött a télre való felkészülés – számolt be róla Miroszlav Bileckij, az Kárpátaljai Katonai Közigazgatás (OVA) helyettes vezetője az erdészekkel folytatott megbeszélésen.

„Amíg tart a nyár, lehetőség nyílik arra, hogy biztosítjuk magunknak a szükséges eszközöket a közelgő nehéz fűtési időszak enyhítésére. Az egyik ilyen lehetőség a tűzifa megvásárlása”

– mondta Bileckij.

Az erdészeti szakemberek a megbeszélésen arról számoltak be, hogy jelenleg alacsony a lakosság ilyen irányú aktivitása. Tavaly csaknem 30 ezer kérvényt nyújtottak be tűzifa vásárlására. Idén, ezidáig, kevesebb, mint 9 ezer kérés érkezett.

A helyettes vezető fokozott aktivitásra szólította fel a helyieket, arra kéri a lakosokat, hogy előre készüljenek fel a hideg idő beköszöntésére.

Tűzifát vásárolhat a DrovaE honlapján keresztül, de megrendelhetőek a legközelebbi erdészeti hivatalokban is. Ehhez kérvényt kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a személyigazolvány és az identifikációs kód másolatát, továbbá meg kell adni a szükséges famennyiséget.

