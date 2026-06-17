Bombariadó a megyei hivatal épületében

Bombariadóról érkezett bejelentés június 17-én a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal épületével kapcsolatban.

A bejelentést követően a hatóságok megkezdték az épület kiürítését, az ott tartózkodó személyeket evakuálják.

A helyszínen jelenleg a rendvédelmi szervek munkatársai, valamint a robbanószerkezetek felkutatására szakosodott technikusok dolgoznak. Az illetékesek átvizsgálják az épületet és annak környezetét.

Az eset körülményeiről és a vizsgálat eredményéről egyelőre nem közöltek további információkat.

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