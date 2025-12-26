Bombariadó volt két Magyarországra tartó vonaton Ukrajnában
Bombariadó miatt át kellett vizsgálni két, Magyarországra tartó gyorsvonatot, a Transcarpathiát és a Rutheniát csütörtökre virradó éjszaka – értesült a Telex, amelynek információit a MÁV is megerősítette.
„Az ukrán tűzszerészek átvizsgálták a szerelvényeket, információnk szerint a riasztás mindkét esetben hamisnak bizonyult: a szakemberek nem találtak sem robbanószerkezetet, sem más veszélyforrást” – írta a MÁV a lap megkeresésére válaszolva.
A fenyegető egy ismeretlen telefonáló volt.
A MÁV munkatársai az egyik vonaton csupán az országhatártól, Csap állomástól – tehát már a tűzszerészeti átvizsgálás után – , a másik esetben viszont Ungvártól szolgálták ki a járatot. Így az utóbbiakat valóban érintette a bombariadó és a szerelvény átvizsgálása. Arról számoltak be, hogy nem érezték magukat veszélyben, de mindkét járat jelentős késést szedett össze a bombariadó miatt.
A Telex információi szerint az utasokat leszállították Magyarországon, és átvizsgálták őket.
Forrás: hirado.hu
(Nyitókép: illusztráció)