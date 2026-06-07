Zelenszkij: Csernobili objektumot ért orosz dróntámadás

Orosz dróntámadás érte a használt nukleáris fűtőelemek központi tárolójának egyik épületét a csernobili atomerőmű közelében – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az államfő közlése szerint a becsapódást követően tűz ütött ki a létesítményben, amelyet a mentőegységeknek sikerült megfékezniük. A hatóságok tájékoztatása alapján a sugárzási szint nem emelkedett a megengedett határérték fölé, ugyanakkor Kijev súlyos felelősséggel vádolja Moszkvát az incidens miatt.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy az eset részleteiről tájékoztatják partnerországokat, és újabb nemzetközi lépéseket sürgetett Oroszországgal szemben. Álláspontja szerint a nukleáris létesítmények elleni támadások az egész régió biztonságát veszélyeztethetik.

Zelenszkij arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán Ukrajna 13 megyéjében értek támadások polgári célpontokat. Az elnök szerint Oroszország az elmúlt egy hét során 88 rakétát, több mint 3250 csapásmérő drónt és közel 1800 irányított légibombát vetett be Ukrajna ellen.

Az államfő ismételten a nemzetközi nyomás fokozását sürgette, és köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek támogatást nyújtanak Ukrajnának a háború során.

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Nyitókép: Facebook/Енергоатом

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