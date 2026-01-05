Turistadömping a Bukovel síközpontban

Hatalmas turistaáradat lepte el a Kárpátaljához közeli Bukovel síközpont és üdülőhely területét. A Hlavkom hírportál szerint a sífelvonók környéke túlzsúfolt, több száz méteres sorok alakultak ki. Megfogalmazásuk szerint annyi ember van, mintha a fél ország Bukovelbe érkezett volna.

A téli szezon csúcspontján Bukovel szó szerint tele van turistákkal. A sífelvonóknál kígyózó sorok és a zsúfolt lejtők bizarr benyomást keltenek a háború sújtotta országban. A magasnak számító árak ellenére nincs szabad hely.

A témával az Ungvar Info is foglalkozik a Facebookon.

A portál közlése szerint a látogatók a közösségi oldalakon számos fényképet és videót osztanak meg a tömegről.

Szlava Gyomin újságíró és blogger az X felületén közzétett videójában arról számol be, hogy az árakkal kapcsolatos gyakori panaszok ellenére a bukoveli éttermekben is folyamatos a teltház. Mint fogalmaz, egy kétfős étkezés átlagára 2000 hrivnya körül alakul.

