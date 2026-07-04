Kilenc halálos áldozata van egy Mikolajiv megyei buszbalesetnek

Súlyos közlekedési baleset történt szombat reggel a Mikolajiv megyén áthaladó M–14-es, Odesszát Melitopollal és Novoazovszkkal összekötő főúton. Az eddigi adatok szerint kilenc ember életét vesztette, további nyolcan pedig megsérültek.

A rendőrség tájékoztatása szerint a Mercedes Sprinter típusú menetrend szerinti kisbusz Odessza felől Mikolajiv irányába közlekedett, amikor – egyelőre tisztázatlan okból – letért az úttestről. A jármű ezt követően felborult, átsodródott a szemközti forgalmi sávba, ahol egy Volvo kamionnal ütközött.

A tragédia helyszínén a közlekedési balesetek kivizsgálására szakosodott nyomozók dolgoznak, míg a járőrrendőrök a forgalom irányításáról és a közlekedés biztonságának fenntartásáról gondoskodnak. A baleset pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van.

Kárpátalja.ma

Forrás: Mikolajiv Megyei Rendőrség

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