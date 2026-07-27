Csaknem ötven ungvári gyermek nyaral Magyarországon
Negyvennyolc, kiemelt szociális támogatásra szoruló ungvári gyermek utazott egyhetes magyarországi üdülésre – közölte az Ungvári Városi Tanács július 27-én a Facebook-oldalán.
A fiatalok a Balaton közelében, a siófok-sóstói gyermektáborban tölthetik a következő hetet. A program részeként kirándulások, kézműves-foglalkozások és különféle sportprogramok várják őket.
Az utazás az Ungvár testvérvárosának számító Budapest III. kerületének (Óbuda–Békásmegyer) polgármestere, Kiss László meghívásának köszönhetően valósulhatott meg.
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