Csaknem ötven ungvári gyermek nyaral Magyarországon

Negyvennyolc, kiemelt szociális támogatásra szoruló ungvári gyermek utazott egyhetes magyarországi üdülésre – közölte az Ungvári Városi Tanács július 27-én a Facebook-oldalán.

A fiatalok a Balaton közelében, a siófok-sóstói gyermektáborban tölthetik a következő hetet. A program részeként kirándulások, kézműves-foglalkozások és különféle sportprogramok várják őket.

Az utazás az Ungvár testvérvárosának számító Budapest III. kerületének (Óbuda–Békásmegyer) polgármestere, Kiss László meghívásának köszönhetően valósulhatott meg.

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