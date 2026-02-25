Csempészcigarettát találtak Kárpátalján a Krivij Rih−Kassa vonaton

Zárjegy nélküli cigarettát találtak a Krivij Rih−Kassa tehervonat 25. kocsijában. A több mint 1 500 doboz dohányterméket a vasércszállítmány alá rejtették el.

Február 24-én este a Kispálos−Mátyóc ukrán−szlovák határátkelőn a Kárpátaljai Vámhatóság munkatársai a csapi határőrséggel közösen 1 520 doboz zárjegy nélküli Compliment márkájú cigarettát találtak. A dohányárut a Krivij Rihből a szlovákiai Kassába tartó tehervonat 25. vagonjában, a vasércszállítmány rétegei alá rejtették el.

A csempészáru álcázása érdekében a cigarettákat fekete nejlonfóliába csomagolták és a rakomány alá ásták. Az ellenőrzés során egy GPS-nyomkövetőt is találtak, amelyet valószínűleg az áru mozgásának nyomon követésére használtak.

A helyszínre riasztották a Kárpátaljai Megyei Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) munkatársait. Az elsődleges intézkedések után a csempészett dohányárut és a GPS-eszközt lefoglalták a nyomozás további lefolytatásához.

Az ügyben értesítették a BEB területi igazgatóságát az ukrán Büntetőtörvénykönyv 204. cikkelye alapján („Jövedéki termékek illegális előállítása, tárolása, értékesítése vagy szállítása”).

A nyomozás jelenleg is tart.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net