Csempészcigaretta a Záhonyba tartó vonaton

A nemzetközi vonatközlekedést ellenőrző határőrök zárjegy nélküli dohánytermékkel teli táskára bukkantak Csapon. A cigarettát egy negyvenéves kárpátaljai nő próbálta Magyarországra csempészni a Csap–Záhony járaton.

A teljes vámvizsgálaton korábban átesett utasokkal közlekedő szerelvényt a vasútállomás és az államhatár közötti szakaszon tartóztatták fel a hatóságok emberei. Az újbóli ellenőrzésnél bevetett keresőkutya egy nő hátizsákjánál jelzett. A csomagban, melyet vélhetőleg a vonat lassításakor dobtak fel a szerelvényre, 1020 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak.

A csempészárut a vámtisztek lefoglalták, és a jogsértés gyanújáról értesítették a Kárpátaljai Megyei Gazdaságbiztonsági Hivatalt. A bűncselekményben résztvevő többi személy azonosítása folyamatban van.

Kárpátalja.ma