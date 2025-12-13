Az ungvári börtönben járt az emberi jogi ombudsman

A fogvatartottak jogainak megsértéséről számolt be Dmitro Lubinec, az Ukrán Igazságügyi Minisztérium emberi jogi megbízottja a Kárpátaljai 9. Számú Büntetés-végrehajtási Intézményben tett látogatása után.

A Telegramon írt bejegyzésében kiemelte, 470 elítéltet tartanak fogva borzalmas körülmények között. A cellákban penész, kosz és csótányok fogadták, valamint a megfelelő szellőzés és világítás hiányáról is beszámolt.

„Az embereket elfogadhatatlan, megalázó körülmények között tartják fogva: egyes cellákban mindössze 1,8 m² jut egy elítéltre. Mindenhol penész, kosz, csótányok, a szellőzés és a megfelelő világítás hiánya tapasztalható. Az orvosi ellátás hiányára vonatkozó általános panaszok nem csupán mulasztást, hanem egyenesen életveszélyt jelentenek”

– áll a közleményben.

Az ombudsman hozzátette, hogy az intézmény étkezdéjében is súlyos egészségügyi hiányosságokat tapasztalt. A beázás miatt penész- és rozsdafoltok éktelenkednek mindenütt, a konyhán pedig rothadó, penészes alapanyagokat használnak.

„Néhány alkalmazott megalázó, agresszív viselkedése – amit saját szemünkkel láttunk – önmagában is szégyen az intézményre nézve. A börtöncellák túlzottan gyakori átkutatása pszichológiai nyomásgyakorlásra és a fogvatartottak megfélemlítésére enged következtetni, egyes esetekben három hónap alatt 12 kutatást és motozást végeztek az őrök”

– tette hozzá Lubinec.

Az emberi jogi biztos azonnali reakciót és valódi megoldásokat követel az igazságügyi minisztériumtól.

Kárpátalja.ma

Forrás: Szuszpilne Uzshorod