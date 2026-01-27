Dróntámadás érte a Barvinkove–Lemberg–Csap személyvonatot

Orosz Shahed típusú drónok támadták meg a Barvinkove–Lemberg–Csap vonatjáratot január 27-én – számolt be róla Olekszij Kuleba, Ukrajna közösségi és területfejlesztési minisztere.

A becsapódások a vonat elejét érték, ami következtében tűz ütött ki az első vagonban.

A vonaton 291 utas tartózkodott. Az első híradások arról szóltak, hogy a támadásban két ember sérült meg.

A Harkiv Megyei Ügyészség tájékoztatása szerint három ember életét vesztette.

Kárpátalja.ma