Egy falu autóút és buszjárat nélkül

Megyénkben sajnos nem egyedi eset az útnak nem nevezhető, kátyúkkal teli, évek óta rendbe nem szedett szakaszok látványa.

Beregújfaluban a lakosság sok év után tenni próbál az áldatlan helyzet ellen. A Pershij tudósítása szerint a településen mintegy huszonöt éve nem volt a főútvonal megfelelően felújítva. A riportban a beregújfalui lakosok elmondták, hogy a közlekedést a már szinte járhatatlan út mellett nehezíti az állandó, hivatalos buszjáratok hiánya.

Képernyőkép (Forrás: Pershij)

A falusiak önerőből próbálták orvosolni a problémát, ám a főútszakaszt a lakosságnak sem pénze, sem pedig joga nincs újítani. A lakosság levélben fordult ez ügyben a Kárpátaljai Állami Megyei Adminisztrációhoz.

A Nagyberegi kistérség vezetője, Urszta János elmondta, hogy tisztában van a katasztrofális helyzettel, és levélben értesítette a vezetőséget a problémáról, és várják a választ. A kistérség büdzséjébe egy ekkora kiadás nem fér bele, de a kisebb utcák felújítását igyekeznek megoldani.

Ahogy arról már régebben írtunk, a településeken vagy annak határában nagyobb kátyúk észlelésekor a 102-es segélyhívón bejelentést tehetünk, illetve a helyrehozása mellett a felelős tisztviselők felelősségre vonását is kérhetjük. A közúti biztonságra vonatkozó állami szabvány (ДСТУ 3587–97) alapján az állami szerveknek kötelességük lenne a bejelentésre reagálni és cselekedni. Akár az Ukravtodort is értesíthetjük e-mailben – a levél mellé fotót is mellékelve – a [email protected] vagy [email protected] címeken.

Kárpátalja.ma